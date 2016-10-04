Посольство России в Сирии обстреляли из минометов

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Одна из мин, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса, никто из сотрудников не пострадал.

Кроме того, еще две мины разорвались рядом с посольством РФ.

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"По имеющейся информации, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируется террористическими группировками "Джабхат Фатх аш-Шам" (экс-"Нусра") и "Файлак ар-Рахман", - говорится в сообщении.

"Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей", - убеждены в РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.