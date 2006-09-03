В Москве милиция разогнала пикет памяти жертв бесланской трагедии

В центре Москвы милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв бесланской трагедии и задержала 13 участников, передает радио "Свобода".

Сегодня – вторая годовщина штурма захваченной повстанцами школы в городе Беслан в Северной Осетии на российском Северном Кавказе. Штурм закончился гибелью свыше 330 заложников.

В сегодняшней акции перед главным помещением Федеральной службы безопасности России на Лубянке в Москве приняли участие около ста человек. Правозащитники держали лозунги с требованиями обнародовать «всю правду» о Беслане.

В других местах России, в том числе и в Северной Осетии, мероприятия памяти погибших состоялись без происшествий.