Bloomberg: что нужно для того, чтобы руководить ООН

Об этом говорится в редакционной статье "Что нужно для того, чтобы руководить ООН", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

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Четыре тайных опроса, которые уже провел Совет Безопасности, предлагают несколько подсказок. Результаты просочились в прессу, но они не раскрывают того, как проголосовали пять постоянных членов с правом вето. Предполагаемый кандидат на пост Антониу Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии, на самом деле, может оказаться не у дел.

Гораздо проще сказать, какой человек должен получить работу. Во-первых, это должен быть кто-то, кто может мобилизовать международное сообщество для борьбы с реально опасной проблемой: изменением климата. Самая важная задача, с которой столкнется будущий секретарь, заключается в том, чтобы заставить страны руководствоваться Парижским соглашением, принятым в декабре прошлого года.

Более того, следующий лидер ООН должен упорно настаивать на проведении институциональных реформ. Крайне важно видеть, что операции по поддержанию мира призваны защищать людей, а не охотиться на них – или служить программой для создания рабочих мест для неэффективных солдат из бедных, репрессивных стран. В более широкой перспективе, следующий генеральный секретарь должен усилить контроль, закрыть неэффективные или перекрывающие друг друга программы, а также вернуться к рассмотрению бюджета ООН, чтобы убедиться, что все страны платят справедливую долю. Другими словами, ООН нуждается в лидере с проверенными методами управления, политическими навыками и готовностью столкнуться с неприятной правдой.

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В связи с этим, было бы полезно, изменить пятилетний возобновляемый период пребывания в должности на одноразовый семилетний срок. Это предоставило бы больше времени для осуществления изменений, изолированных от политического давления.

Перед окончательным голосованием в следующем месяце будет проведено еще больше опросов. Сделайте их прозрачными, и победитель сможет получить более широкую поддержку со стороны учреждения, которое возглавит.