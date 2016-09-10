Сирийская оппозиция назвала условие поддержки плана США и России

Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) поддержит договоренности министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по установлению режима прекращения боевых действий в Сирии при условии, что правительственные силы будут соблюдать перемирие, передает РБК.

«Перемирие, безусловно, может быть вновь установлено, и оппозиция может сделать так, чтобы группы, которые подписали первое соглашение о прекращении огня, начали соблюдать его снова», - заявила представитель ВКП Басма Кодмани.

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По ее словам, для этого официальный Дамаск тоже должен выполнять договоренности.

«Мы хотим на первом этапе увидеть, что воздушные силы режима не используются, и мы хотим верить, что Россия сможет надавить на режим, чтобы он придерживался полного прекращения огня», - пояснила Кодмани.

Лавров и Керри объявили о достижении соглашения после рекордных по продолжительности переговоров, которые длились в общей сложности около 15 часов, включая непродолжительные паузы. До этого самые длительные переговоры Лаврова и Керри по Сирии проходили в Москве в июле 2016 года - тогда они длились 12 часов.

На итоговой пресс-конференции после переговоров в Женеве главы внешнеполитических ведомств рассказали об основных положениях плана перехода к мирному урегулированию в Сирии.

Лавров тогда заявил, что всего согласовано пять документов, но их содержание останется секретным. Лавров подчеркнул, что сирийское руководство знакомо с совместным планом и готово его выполнять.

«Сирийское руководство ознакомлено нами с этими договоренностями и готово их исполнять. Поддерживает то, что мы согласовали с США», - сказал он.

​План предусматривает прекращение огня, создание совместного центра по разграничению сторон, прекращение ударов сирийской авиации. При этом удары по террористам будут наносить исключительно воздушные силы США и России, которые будут согласовывать свои действия. Предусмотрено создание демилитаризованной зоны вокруг Алеппо и возобновление гуманитарных операций.

Реальный диалог между сторонами конфликта должен начаться после семидневного прекращения боевых действий на территории страны. Все стороны должны взять на себя обязательство обеспечить прекращение огня с 00:00 часов 12 сентября.

Краеугольным камнем соглашения, по словам Керри, стала договоренность о прекращении полетов авиации сирийских правительственных сил в районах, где присутствует оппозиция.

На пресс-конференции в Женеве выступил также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который приветствовал соглашение и заявил, что оно открывает «окно возможностей» для урегулирования конфликта в этой стране.

Предыдущее соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое между Россией и США в феврале нынешнего года, очень скоро было нарушено на севере страны.