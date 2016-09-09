В честь Обамы ученые назвали паразита - Associated Press

08:43, 09 сентября 2016
Мир
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Американские ученые назвали в честь президента США Барака Обамы карликового плоского паразита, который живет в крови животных.

REUTERS

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Parasitology, паразит получил название Baracktrema obamai, сообщает Associаted Press.

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По словам ученых, это честь для Обамы, а не оскорбление.

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