В честь Обамы ученые назвали паразита - Associated Press
08:43, 09 сентября 2016Мир
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Американские ученые назвали в честь президента США Барака Обамы карликового плоского паразита, который живет в крови животных.
REUTERS
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Parasitology, паразит получил название Baracktrema obamai, сообщает Associаted Press.
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По словам ученых, это честь для Обамы, а не оскорбление.
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