Трамп заверил, что Мексика профинансирует строительство стены на границе с США

Как сообщает DW, миллиардер пообещал депортировать из страны два миллиона человек, которых он охарактеризовал как "криминальных иностранцев", увеличить количество пограничных патрулей, создать новую службу по вопросам депортации", а также отменить некоторые указы действующего президента Барака Обамы, которые защищают определенные категории нелегальных мигрантов от депортации.

Кроме того, Трамп повторил свое обещание построить стену на границе с Мексикой.

"В первый же день мы начнем сооружать непроницаемую, высокую, мощную и волшебную стену на южной границе", - пообещал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Финиксе, цитирует агентство dpa.

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Он также заверил, что строительство будет осуществлено за счет Мексики. "Они еще об этом не знают, но они заплатят за него", - отметил Трамп.

Трамп назвал большинство из 11 миллионов нелегальных мигрантов, находящихся в США, "низькоквалифицированными" лицами, которые "берут от системы больше, чем они могут дать взамен".

Незадолго перед объявлением своего плана, в тот же день, 31 августа, Дональд Трамп совершил визит в Мексику, где встретился с президентом страны Энрике Пенья Ньето.

Во время совместной пресс-конференции двух политиков Ньето стал на защиту мигрантов-мексиканцев в США, которые часто являются объектом острой критики со стороны Трампа. Президент Мексики отметил, что его сограждане - честные и трудолюбивые люди, которые заслуживают уважения.

Позже Ньето в своем Twitter заявил, что дал четко понять Трампу в начале их встречи, что Мексика за стену "не будет платить".

Как сообщал УНИАН, Трамп планирует потратить около $10 млн на предвыборную рекламу в девяти штатах, которые окончательно не определились, за кого голосовать.