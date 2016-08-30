В России бывший боец "Азова" получил 2,5 года лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области.

"В феврале 2015 года молодой человек, испытывая материальные трудности, прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в полк "Азов" с целью участия в вооруженном конфликте на территории юго-востока Украины. Командованием полка он был обеспечен специальным снаряжением, продовольствием и водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, он находился в полку "Азов" вплоть до сентября 2015 года, где участвовал в боевых действиях, получая при этом материальное вознаграждение.

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За совершение указанных противоправных действий получил не менее 21 тысячи украинских гривен. После чего вернулся на территорию Кировской области, где был задержан.

"Молодой человек признан виновным в наёмничестве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.