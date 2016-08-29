Пожар в институте криминалистики в Брюсселе устроили для уничтожения улик

Об этом заявили в брюссельской прокуратуре, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС. Сегодня ночью около 2.30 по местному времени автомобиль протаранил ограждение перед институтом, а взрыв, который произошел после этого, нанес значительные повреждения дому.

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Пресс-секретарь прокуратуры Брюсселя заявила, что целью нападения было уничтожение "нескольких файлов".

Взрыв, который слышали жители близлежащих домов, произошел из-за возгорания горючих материалов внутри здания, а не из-за через бомбы, добавили в прокуратуре.

Во время пожара обошлось без жертв и пострадавших, однако до сих пор непонятно, что случилось с преступниками, которые скрылись с места происшествия.

Издание Le Soir сообщает, что прокуратура допрашивает пятерых человек, которых подозревают в причастности к пожару.

Полиция исключает версию терроризма, полагая, что действовала преступная группировка, которая хотела уничтожить определенные материалы, которые хранились в институте.