Число жертв землетрясения в Италии достигло 283 - СМИ

В итальянском городе Аматриче, практически полностью разрушенном в результате сильного землетрясения, которое произошло в ночь на 24 августа в центральной части страны, из-под завалов извлечены тела еще двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

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По информации службы Гражданской обороны, речь идет о молодом человеке и девушке, которых не было в списке пропавших без вести.

Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на среду в центральной части Италии. Разрушения зафиксированы в трех областях — Лацио, Умбрии и Марке. Колебания земной поверхности ощущались во многих итальянских городах, в том числе, в Риме, Флоренции и Болонье.

Сейсмическая активность в этой части Италии не прекращается. По данным сейсмологов, в зоне землетрясения было зафиксировано уже более тысячи подземных толчков (афтершоков), в том числе несколько десятков толчков большой и средней силы.

В районах, пострадавших от землетрясения, 25 августа вечером был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня в Италии объявлен день национального траура.