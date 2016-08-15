Twitter разблокировал аккаунт хакера, опубликовавшего данные политиков Демпартии США

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Аккаунт предположительно принадлежит хакеру, известному под псевдонимом Guccifer 2.0, взявшему на себя ответственность за взлом серверов Демократической партии США, после чего в сеть попали телефонные номера, адреса, даты рождения и другие персональные данные.

"Вот и я! Им придется побольше постараться, чтобы меня заблокировать", - написал Guccifer 2.0 после восстановления.

После взлома серверов партии многие высокопоставленные демократы начали жаловаться на то, что им звонят с угрозами и насмешками. В частности, лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси сообщила о нескольких "неприличных и отвратительных звонках".

Ранее Guccifer 2.0 взял ответственность за взлом серверов Национального комитета демпартии. Расследовавшая оба инцидента компания CrowdStrike заявила, что и в том и в другом случае хакеры могут быть связаны с Россией. Такие же заявления позже сделали и в самом комитете, и в ФБР.

Читайте такжеХакер опубликовал личные данные членов Конгресса от Демократической партии США

Человек, утверждающий, что именно он и есть Guccifer 2.0, заявляет, что он гражданин Румынии и никак не связан с Россией.

Однако, судя по интервью, которые давал Guccifer 2.0 журналистам, румынским языком он владеет не очень хорошо.

Лингвистический анализ его ответов дает основания предполагать, что в используемых им языковых конструкциях чувствуется более сильное влияние русского языка, чем румынского (который, как и итальянский с французским, происходит от латыни).