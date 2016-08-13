Меркель попросит крупнейшие немецкие компании нанимать больше мигрантов

В середине сентября в Германии пройдет встреча руководителей крупнейших немецких компаний с Ангелой Меркель. Канцлер намерена обратиться к ним с призывом нанимать больше беженцев на работу, сообщает РБК.

"Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила руководителей крупнейших немецких компаний поучаствовать в саммите в середине сентября. На этой встрече канцлер призовет лидеров рынка нанимать на работу больше беженцев, чтобы интегрировать их в немецкую экономику, сообщает Bild", - говорится в сообщении.

По данным издания, в ходе саммита такие компании как Siemens, Evonik, Opel, Volkswagen и RWE представят Меркель результаты пилотных проектов по трудоустройству беженцев. Эти компании задействованы в программе Wir zusammen ("Мы вместе").

Как ранее писал Bloomberg, к программе присоединились около 100 компаний, которые взяли на стажировку 1 800 беженцев, приехавших в Германию.

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Как сообщала Frankfurter Allgemeine Zeitung в начале июля, 30 ведущих немецких компаний из топ-листа Франкфуртской Фондовой Биржи наняли всего 54 беженца, при этом 50 из них на работу взяла Deutsche Post.

2 июля The Wall Street Journal сообщил, что Министерство финансов Германии рассчитывает потратить 77,6 миллиарда евро (около 86,2 миллиарда долларов) в течение следующих четырех лет на обеспечение, жилье и обучение беженцев, а также на помощь странам, из которых они прибывают, чтобы остановить этот поток. Согласно плану, 24 евро пойдут на покрытие социальных льгот, которые будут предоставлены мигрантам после получения убежища.

В прошлом году в Германию прибыли более 1,1 миллиона мигрантов, в основном из Сирии, Афганистана и Ирака, где идут боевые действия.