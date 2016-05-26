В Германии приняли закон об обязательных курсах языка и культуры для мигрантов

Взрослые мигранты, которые не имеют работы, но у которых высокие шансы остаться в стране, будут проходить 600-часовой курс немецкого языка и 100-часовой курс культурной ориентации, который будет завершаться экзаменом под названием "Жизнь в Германии", сообщает Euronews.

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"Думаю, это важный момент для федерального правительства - принять закон об интеграции. Такой закон будет основываться на принципе поощрения и требований, требований и поощрения", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Правительство считает, что знание немецкого языка улучшит шансы беженцев на то, чтобы получить работу.

Прошлогоднее решение Меркель открыть границы Германии для рекордно высокого числа беженцев может оказаться экономически мудрым в более долгом сроке. В то же время, точно неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы пришельцы смогли выучить немецкий и интегрироваться в общество.

Региональные выборы в Германии продемонстрировали разочарование многих граждан политикой канцлера в отношении беженцев.