Колумбия и Венесуэла договорились частично открыть границы

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На первом этапе границы будут открыты только для пешеходов: с субботы будут организованы пять пограничных пунктов, которые будут открыты ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

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По словам президентов, открыть границы для транспорта можно будет лишь после заключения отдельных межгосударственных соглашений по безопасности, торговле и энергетике.

Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Колумбией в августе 2015 года по соображениям безопасности, после того как несколько колумбийских боевиков, ранее состоявших в одной из нелегальных вооруженных группировок, напали на венесуэльский пограничный патруль и ранили трех военнослужащих.