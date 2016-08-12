Убитый полицией Канады исламист собирался взорвать себя в толпе людей в течение 72 часов

По данным полицейских, он намеревался взорвать себя в толпе людей в течение ближайших 72 часов, передает Русская служба Би-Би-Си.

24-летний Аарон Драйвер был застрелен полицией в провинции Онтарио, после того как при попытке задержания он привел в действие взрывное устройство на заднем сидении такси.

Информация о готовящемся теракте поступила в Канаду от спецслужб США.

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Майк Кабана, представитель Королевской канадской конной полиции, рассказал, что в среду ФБР предупредило канадские власти о "неизвестном человеке, который, очевидно, находится на заключительной стадии подготовки нападения с помощью самодельного устройства".

"Очевидно, это была гонка на время", - рассказал Кабана.

ФБР также предоставило видео, на котором мужчина в черной балаклаве, позже идентифицированный как Драйвер, приносит присягу ИГ и обещает совершить нападение во время часа пик.

В прошлом году был полиция арестовала Драйвера, после того как в социальных сетях выступил в поддержку ИГ. Ему был выписан ордер, ограничивающий свободу передвижения, однако полиция признала, что Драйвер не был под постоянным наблюдением.

Как сообщал УНИАН, подозреваемый в подготовке теракта был убит при столкновении с полицией в канадском городе Стратрой. Убитым оказался 24-летний Аарон Драйвер. Он взорвал устройство, ранив себя и другого человека.