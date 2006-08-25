Больше половины граждан РФ поддерживают идею ”Россия для русских”

Больше половины россиян положительно относятся к идее "Россия для русских". Об этом свидетельствуют данные последнего опроса "Левада-Центра".

Из исследования следует, что 17 процентов опрошенных поддерживают лозунг безоговорочно, а 37 процентов считают возможным его осуществление. Лишь 28 процентов оценивают идею "Россия для русских" негативно, а каждый десятый заявил, что этот вопрос его не интересует.

При этом 34 процента респондентов считают, что во всех бедах виноваты нерусские, 58 процентов придерживаются обратной точки зрения. А 11 процентов затрудняются с оценкой. Большинство россиян (52 процента) считает, что власти должны пытаться ограничить приток приезжих в страну, однако за прошедший год число высказывающихся за такое ограничение уменьшилось на 7 процентов. В то же время с 36 до 39 процентов увеличилось число тех, кто уверен, что для блага России устанавливать подобные барьеры нельзя.

Опрос проводился в августе в 128 населенных пунктах 46 регионов страны.

Лента.ру