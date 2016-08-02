В Боливии перехватили 7 тонн кокаина стоимостью 400 миллионов долларов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщают боливийские власти, кокаин располагался под грузом минеральной руды, который пытались переправить к чилийским портам через удаленный горный перевал в Андах.

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Боливийская полиция считает, что кокаин - стоимость которого может достигать 400 млн долларов - предназначался для отправки в США.

Операция по аресту этого груза разрабатывалась 10 месяцев.

В январе полиция Боливии обнаружила около 8 тонн кокаина, спрятанных аналогичным образом.