Один из крупнейших спонсоров республиканцев отказался поддержать Трампа

Как сообщает Associated Press, выступая на собрании политических доноров в Колорадо-Спрингс, старший из братьев, Чарльз, заявил, что ситуация на нынешних президентских выборах - "один из тех случаев, когда нет хороших вариантов", передает Lenta.ru.

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Вице-президент корпорации Koch Industries Марк Холден заявил, ни один из кандидатов не придерживается ценностей и убеждений, которые Кохи хотели бы видеть у будущего американского лидера. Как следствие, братья решили сосредоточиться на кампании в сенат и уже выделили 42 миллиона долларов на поддержку кандидатов от республиканцев.

Братья Чарльз и Дэвид Кох считаются одними из богатейших людей США - их состояние оценивается в 82 миллиарда долларов. Они заняли второе место в рейтинге самых богатых людей Америки по версии Forbes. Братья известны своими либертарианскими взглядами, зачастую идущими вразрез с мнением основной массы республиканцев и их сторонников. В частности, Дэвид Кох поддерживает однополые браки, выступает за вывод американских войск с Ближнего Востока, сокращение расходов на оборону и увеличение налогов.

Выборы президента США состоятся 8 ноября. Республиканцы утвердили своим кандидатом в президенты бизнесмена Дональда Трампа, а демократы - бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.