Все грузинские дипломаты до конца сентября уедут из Москвы

Все дипломаты, работающие в Посольстве Грузии в России, покинут страну до конца сентября.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на бывшего временного поверенного в делах Грузии в РФ Гиви ШУГАРОВА.

«До конца месяца мы все покинем Москву», - сказал Г.ШУГАРОВ.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, останутся ли в Москве сотрудники консульской службы посольства Грузии.

Как сообщал УНИАН, 28 августа парламент Грузии на внеочередном заседании единогласно принял постановление, которым «поручил исполнительной власти расторгнуть дипотношения с РФ». 29 августа заместитель министра иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ заявил, что «Грузия прекращает дипотношения с РФ, но страны сохранят консульские отношения».

Россия также заявила о своих ответных аналогичных мерах.