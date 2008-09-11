Все грузинские дипломаты до конца сентября уедут из Москвы
Комментировал Шугаров
Все дипломаты, работающие в Посольстве Грузии в России, покинут страну до конца сентября.
Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на бывшего временного поверенного в делах Грузии в РФ Гиви ШУГАРОВА.
«До конца месяца мы все покинем Москву», - сказал Г.ШУГАРОВ.
При этом он уклонился от ответа на вопрос, останутся ли в Москве сотрудники консульской службы посольства Грузии.
Как сообщал УНИАН, 28 августа парламент Грузии на внеочередном заседании единогласно принял постановление, которым «поручил исполнительной власти расторгнуть дипотношения с РФ». 29 августа заместитель министра иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ заявил, что «Грузия прекращает дипотношения с РФ, но страны сохранят консульские отношения».
Россия также заявила о своих ответных аналогичных мерах.