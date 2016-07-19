Разведка Турции узнала о готовящемся перевороте за несколько часов до его начала, успела предупредить Генштаб

Она успела сообщить об этом руководству Генштаба, передает РБК со ссылкой на данные на сайте Вооруженных сил (ВС) Турции.

В ВС уточнили, что MIT узнала о будущих событиях 15 июля в 16:00 по местному времени. После этого начальник штаба Вооруженных сил ввел запрет на полеты военных самолетов в турецком воздушном пространстве.

Читайте такжеПоследствия попытки путча: турецкий флот недосчитался 14 кораблей, судьба командующего ВМФ неизвестна

Также военным было предписано остановить движение всех транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.