Рецепт счастья: ухвати слона за хвост

Индийские сорвиголовы гонялись за слонами, пытаясь ухватить их за хвост. Так в Индии отмечали фестиваль слонов.

Тот, кому повезло поймать крепкое животное, будет счастливым весь год. Гонки сопровождали громкие барабаны и национальная музыка.

Слон в Индии – священен. Он - символ богатства и силы. Громадное животное – герой многих буддистских историй и примет. Здесь верят: кто навредит этому животному – будет проклят.

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