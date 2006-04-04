Рецепт счастья: ухвати слона за хвост
14:04, 04 апреля 2006Мир
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В Индии прошел фестиваль слонов
Индийские сорвиголовы гонялись за слонами, пытаясь ухватить их за хвост. Так в Индии отмечали фестиваль слонов.
Тот, кому повезло поймать крепкое животное, будет счастливым весь год. Гонки сопровождали громкие барабаны и национальная музыка.
Слон в Индии – священен. Он - символ богатства и силы. Громадное животное – герой многих буддистских историй и примет. Здесь верят: кто навредит этому животному – будет проклят.
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