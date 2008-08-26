Россия недостойна охранять чистоту Черного моря

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Ираклий ГВАЛАДЗЕ обратился в Комиссию по охране Черного моря от загрязнения с требованием исключить из ее состава Российскую Федерацию, сообщает агентство “Новости-Грузия”.

"Россия нанесла Грузии огромный ущерб. Взорвала порт Поти и потопила несколько кораблей. В море вытекло много тонн нефтепродукта, что привело к загрязнению Черного моря", - заявил И.ГВАЛАДЗЕ.

"Специальная организация экологической безопасности Черного моря "Конвенция защиты Черного моря" и ее члены обязаны охранять экологическую безопасность моря. Членом этой организации наряду с Грузией, Турцией и другими странами является и Российская Федерация. Мы обратились к управляющему секретариату Конвенции с тем, чтобы был рассмотрен вопрос исключения России", - отметил И.ГВАЛАДЗЕ.

По его словам, что до начала российско-грузинского конфликта российская сторона уже создала опасность экологической безопасности Черного моря, когда для подготовки к Олимпиаде в Сочи начала вывозить большое количество инертных материалов с берегов Абхазии и Грузии.

Для приостановления действий северных соседей на протяжении шести месяцев Грузия уже второй раз обращается к Конвенции охраны Черного моря.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд экологических организаций также заявляли об угрозе экологической катастрофы в Черном море вследствие действий российских войск. В результате подрыва и потопления грузинских катеров в Черное море вытекло примерно 50-70 тонн нефтепродуктов.

Экологи просили международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы грузинские правительственные и природоохранные организации получили возможность локализовать нефтяное пятно и остановить экологическую катастрофу регионального масштаба.