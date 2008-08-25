Госдума РФ начала заседание по статусу Южной Осетии и Абхазии

Государственная дума начала внеочередное заседание, посвященное статусу Южной Осетии и Абхазии.

Спустя час после решения верхней палаты Федерального собрания об обращении к президенту Д.Медведеву с просьбой признать независимость двух республик аналогичную тему обсуждают депутаты нижней палаты.

Как ожидается, по итогам заседания они примут аналогичное обращение к главе государства. Уже известно, что документ поддержан всеми фракциями. С соответствующими заявлениями выступили представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Единой России".

Обе палаты Федерального собрания могут лишь принять обращение к главе государства. Финальное слово в любом случае остается за президентом России.

РБК