Парламент Нидерландов отверг идею Nexit

На заседании во вторник, 28 июня, идею плебисцита поддержали только 14 депутатов из 75, сообщает dw.com.

Вилдерс предложил властям как можно скорее провести "Nexit". Однако, по действующим законам Нидерландов, на сегодняшний день всенародное голосование о членстве в ЕС невозможно.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.