Райс надеется, что российские военные выполнят приказ Медведева

Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила надежду на то, что российские военные выполнят приказ президента России Дмитрия Медведева о выводе войск из Грузии.

"Президент России несколько раз давал свое слово, но он не выполнялось российским войсками, и я предполагаю, что на этот раз российские (вооруженные) силы действительно совершат отход", - заявила Райс в воскресенье в эфире телекомпании Си-би-эс.

Дмитрий Медведев объявил в воскресенье днем, что Россия во вторник начнет отвод воинского контингента в Грузии на позиции, определенные решением Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта в 1999 году.

Выступая в воскресенье в эфире телекомпании "Фокс" Райс сообщила, что "Россия в настоящий момент не выполняет (соглашение) о прекращении огня".

"Объяснения у меня нет, потому что я считала, что если президент России говорит, что подписанное соглашение о прекращении огня означает отвод российских (вооруженных) сил, то российские силы затем уйдут. Они этого не сделали. В то же время, опять же, президент России дал свое слово и на этот раз, я надеюсь, он его сдержит", - заявила госсекретарь США.