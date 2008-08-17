Россия опровергла сообщения о выводе войск из Южной Осетии

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о начавшемся выводе российских войск из Южной Осетии.

Как сообщает «Лента.ru», официальный представитель Минобороны заявил, что решение о выводе подразделений 58-й армии и ВДВ "будет принято по мере стабилизации обстановки в регионе".

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что российские войска также остаются на своих позициях в грузинских городах Гори, Сенаки и Зугдиди.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на заместителя командующего ВДВ, генерал-майора Вячеслава БОРИСОВА, что российские военные колонны продвигаются от Цхинвали к границе РФ. Корреспондент Reuters сообщил о сокращении числа российских солдат на главном блокпосту около Гори.

15-16 августа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписали план мирного урегулирования.

План предусматривает отказ от применения силы, возвращение грузинских войск в места их постоянной дислокации и вывод российских войск на линию, предшествовавшую началу боевых действий, а также предоставление Абхазии и Южной Осетии международных гарантий безопасности.