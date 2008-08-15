Генсек ООН обеспокоен гуманитарной ситуацией в Грузии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун серьезно обеспокоен гуманитарной ситуацией в Грузии и положением гражданского населения, затронутого конфликтом.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, в специальном заявлении ПАН Ги Муна говорится, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное Грузией и Россией, в регионе не стихает насилие, главными жертвами которого становятся мирные жители.

Генсек ООН обратился к сторонам с требованием немедленно прекратить все боевые действия и покончить с царящим беззаконием.

Он подчеркнул, что поскольку нагнетание обстановки продолжается, крайне важно принять меры по защите всех меньшинств на территории Грузии.

Генерального секретаря ООН тревожит то, что гуманитарные организации не могут приступить к оказанию помощи гражданскому населению в Южной Осетии и в районе города Гори. В связи с этим в самое ближайшее время Москву и Тбилиси посетит Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

В тоже время как сообщают грузинские СМИ, после введения российских войск в Южную Осетию, российское командование отказывается открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненных и погибших с зоны конфликта.