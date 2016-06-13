Умер актер, сыгравший Альфа в одноименном сериале

В конце прошлой недели актер-карлик был найден без сознания на полу в его ванной комнате и был доставлен в больницу Лос-Анжелеса, где он находился в коме, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Менеджер Месароша Деннис Варга рассказал, что у актера были проблемы со здоровьем после того, как восемь лет назад перенес инсульт.

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Мичу Месарош больше всего известен по своей роли дружественного инопланетянина по имени Альф в комедийном фантастическом сериале 1980-х годов. В первые сезоны Мичу полностью одевал костюм своего персонажа, когда было необходимо снять его в полный рост. Но в большинстве серий использовался костюм только верхней части тела.

В городе Хоторн в Калифорнии в 1980-х годах его именем называлась самая короткая улица.

Последний раз Месарош появлялся на экранах кино в 1993 году, он играл в фильме ужасов "Варлок: Армагеддон".

Напомним, в конце марта в США скончался президент Гильдии киноактеров и федерации теле- и радиоартистов США (SAG-AFTRA) Кен Ховард.