В Лондоне после взрывов начался пожар в 16-этажном жилом доме (видео)
21:34, 11 июня 2016Мир
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В одном из 16-этажных жилых домов лондонского района Брикстон начался пожар.
На месте происшествия находятся десять пожарных расчетов / скриншот
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Evening Standard.
По словам очевидцев, дым пошел из окон дома после того, как раздались несколько негромких взрывов.
На месте происшествия находятся десять пожарных расчетов и около 70 участников пожарно-спасательных бригад, данных о пострадавших нет.
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