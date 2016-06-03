Клинтон: если Трамп станет президентом, в Кремле будет праздник

Такое мнение высказала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая в Сан-Диего с речью о национальной безопасности, передает РБК.

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«Сейчас Москва и Пекин завидуют нашим союзам по всему миру, потому что у них ничего подобного нет. Им бы очень понравилось, если бы мы избрали президента, который поставит этот источник силы под угрозу. Если Дональд добьется своего, в Кремле будет праздник. Мы не можем позволить этому случиться», — сказала она.

Клинтон заявила, что избрание Трампа на роль главнокомандующего станет «исторической ошибкой», так как это перечеркнет всю работу, которую проделали вместе демократы и республиканцы, чтобы сделать Америку более сильной и безопасной.

Клинтон выразила уверенность, что Трамп не способен быть президентом, а его идеи «опасны». «Он морально негоден для этой должности, которая требует знаний, выдержки и огромной ответственности», — отметила она.