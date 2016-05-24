Иск родственников жертв MH17 против Путина и РФ: ЕСПЧ подтвердил получение документа

В числе заявителей — 33 человека — родственники жертв из Малайзии, Австралии и Новой Зеландии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что исковое заявление поступило в секретариат Страсбургского суда 9 мая. В пресс-службе не сообщили, когда именно суд планирует рассмотреть эту жалобу.

Так, заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (недопущение бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 21 мая родственники погибших в катастрофе малайзийского самолета "Боинг" из Австралии, Малайзии и Новой Зеландии требуют от России и лично президента РФ Владимира Путина выплатить 330 млн долл. компенсации за причиненный моральный ущерб.

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Юристы из Сиднея в жалобе отметили, что Россия приложила все усилия, чтобы удержать в тайне свою роль в этой трагедии. В соответствии с документом, представленным в ЕСПЧ, российское правительство не отдало приказ провести собственное внутреннее расследование и отказалось сотрудничать в вопросе реконструкции кабины пилотов самолета. Также российские шпионы пытались взломать компьютерную систему нидерландского Совета безопасности с целью добраться до отчета о причинах трагедии до его опубликования.

23 мая в Кремле заявили, что "пока де-юре" не идет речь об иске против РФ за сбитый малайзийский Боинг над Донбассом.

Австралийский коронер признал гибель пассажиров MH17 преднамеренным массовым убийством.

Справка УНИАН. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области из ЗРК "Бук" № 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе Курска.

Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Среди погибших также 27 австралийцев.