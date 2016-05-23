Столтенберг подтвердил намерения укрепить восточный фланг НАТО

Об этом он заявил в интервью Польскому Радио.

До этого момента такие сообщения носили неофициальный характер.

«Мы решили, что это будет многонациональное присутствие сил НАТО. Некоторые союзники, а именно США, Великобритания и Германия, уже задекларировали готовность к укреплению восточного фланга. Однако, есть еще много деталей, по которым нужно достичь согласия, перед нами еще много решений, которые предстоит принять. Мы говорим об этом с нашими военными стратегами, с экспертами. Окончательные решения будут приняты на саммите НАТО, который пройдет в Варшаве», - сказал Столтенберг.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об основах дислокации и перемещения войск иностранных государств на территории Польши.