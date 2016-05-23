Столтенберг подтвердил намерения укрепить восточный фланг НАТО
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны-члены альянса намерены укрепить восточный фланг НАТО.
Об этом он заявил в интервью Польскому Радио.
До этого момента такие сообщения носили неофициальный характер.
«Мы решили, что это будет многонациональное присутствие сил НАТО. Некоторые союзники, а именно США, Великобритания и Германия, уже задекларировали готовность к укреплению восточного фланга. Однако, есть еще много деталей, по которым нужно достичь согласия, перед нами еще много решений, которые предстоит принять. Мы говорим об этом с нашими военными стратегами, с экспертами. Окончательные решения будут приняты на саммите НАТО, который пройдет в Варшаве», - сказал Столтенберг.
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