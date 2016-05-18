Эксперт предупреждает: "Исламское государство" еще не повержено - Focus

Об этом сообщает Вера Энгельхардт в статье "Эксперт предупреждает: "Исламское государство" еще не повержено", опубликованной на сайте издания Focus.

Ранее Бретт МакГерк, специальный представитель президента США Барака Обамы, заявил, что ИГ отступает. Террористическая группировка "сокращается и находится в обороне", - сказал он.

Может ли теперь коалиция нанести решающий удар по террористам? Вальтер Файхтингер, австрийский бригадный генерал и директор Института по обеспечению мира и управлению конфликтами в Вене, предостерегает от преждевременного оптимизма. "Несмотря на успехи в Ираке, не стоит ожидать, что это начало конца ИГ", - сказал он изданию "FOCUS Online".

Два фактора убавляют оптимизм

Этому есть две причины: во-первых, вести борьбу в разрушенной гражданской войной Сирии гораздо сложнее, чем в Ираке. Во-вторых, своими нападениями в регионе и в Европе террористическая группировка показывает, что может навредить противникам, даже если ее локальные структуры ослаблены.

В отличие от Сирии, в Ираке есть правительство и армия, которая ведет борьбу с террористами. Кроме того, по оценкам Файхтингера, в распоряжении шиитских боевиков, которые ведут борьбу с ИГ в Ираке, находятся значительные силы и средства.

Мосул все еще под контролем ИГ

Кроме того, там задействованы курды со своими бойцами пешмерга. Считается, что они оснащены и подготовлены лучше, чем иракская армия, и являются важным союзником коалиции против ИГ.

"В Ираке ИГ удалось оттеснить с помощью сухопутных войск", - поясняет Файхтингер. Но под контролем террористов остаются города Мосул и Фаллуджа, хотя иракская армия смогла вернуть Рамади - бывший оплот ИГ.

В Сирии не хватает устойчивых структур

Кроме того, на севере Сирии, курды с помощью США смогли отвоевать у экстремистов некоторые области. Но там борьба против ИГ проходит гораздо сложнее. По словам Файхтингера, это, прежде всего, связано с отсутствием наземных войск.

В Сирии коалиция во главе с США наносит авиаудары по "Исламскому государству". Такой подход отчасти эффективен. Согласно заявлению Пентагона, недавно во время одной из таких операций вблизи сирийского города Эр-Рутба был убит высокопоставленный командир ИГ.

Неудачные попытки мобилизовать местные силы

Тем не менее, по словам Файхтингера, одних авиаударов, от которых страдает и гражданское население, недостаточно, чтобы действительно оттеснить ИГ. "Необходимы также местные силы", - сказал офицер изданию "FOCUS Online".

Первоначально было запланировано выявлять умеренных, надежных сирийских повстанцев на местах, увозить их из Сирии, затем обучать и вооружать в третьих странах. Но поиски таких союзников оказались слишком сложными. На эту роль подходят только сирийские курды, но они сосредоточены на севере страны, и с точки зрения Турции, не являются союзниками.

Демонстрация силы террористической группировки

И это не единственная проблема. ИГ уже изменило свою стратегию, чтобы компенсировать территориальные потери в Ираке. Группировка все больше сосредотачивается на убийствах.

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На прошлой неделе в Багдаде три бомбы убили более 90 человек. Турция недавно также пострадала из-за терактов, которые частично приписывают ИГ.

Трехступенчатая стратегия

"Стратегия ИГ состоит из трех частей: во-первых, контроль над завоеванными территориями. Во-вторых, расширение "халифата", например, к Ливии. В-третьих, теракты", - говорит Файхтингер.

Если террористы потерпели неудачу с одной из этих частей, они сосредотачиваются на другой. "Они пытаются сказать: мы не проигравшие, а по-прежнему победители".

Даже если удастся изгнать ИГ из Ирака, боевые действия в Сирии будут продолжаться еще очень долго. И даже если структуры террористической группировки на Ближнем Востоке ослаблены, они все равно будут действовать, в том числе, и в Европе.