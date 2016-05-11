В РФ авторов плаката с солдатом вермахта на 9 мая отправили учить историю (фото)

Об этом сообщил РИА "Новости" депутат городской думы Калуги Яков Казацкий.

По его словам, "ляп", размещенный на тумбе, где расположена одна из камер общегородской системы видеонаблюдения, был замечен сразу же после установки и демонтирован в течение трех часов. Ночное фото плаката с изображением солдата в немецком обмундировании было выложено в интернет и получило широкое обсуждение.

"К сожалению, получилось так, что подрядчик не разглядел ничего - не всем очевидно, дизайнер, который рисовал, тоже. Плакат сняли практически сразу. Тот человек, кто просмотрел со стороны рекламного агентства, быстро был уволен. То рекламное агентство, которое брало подряд на изготовление и монтаж, было отправлено на Поклонную гору изучать историю", - сказал Казацкий.

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Подобные казусы, связанные с поздравлением с Победой в Великой Отечественной войне, периодически происходят и в других регионах России.

Так, накануне 9 мая городская администрация демонтировала с многоэтажки в центре Брянска возмутивший жителей плакат местного отделения партии "Родина" с изображением американского истребителя. В 2015 году в подмосковном городе Ивантеевка к 9 мая был вывешен баннер, где рядом с георгиевской ленточкой и надписью "Они сражались за Родину!" соседствовал снимок экипажа германского бомбардировщика Junkers Ju 88.