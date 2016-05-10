В Чехии эвакуировали более десяти вокзалов и госучреждений – СМИ

В чешскую полицию позвонил неизвестный, который заявил об установке взрывных устройств на Главном вокзале Праги, а также еще в 10 разных местах в Чехии.

Читайте такжеНападение вооруженного ножом мужчины на вокзале в Германии: опубликованы фото с места происшествия

Как сообщает Радио Прага, эвакуация была проведена в мэрии столицы Чехии, предполагается приостановка работы пражского вокзала, а также главных железнодорожных станций Пльзени и Пардубиц и администраций этих городов.