В Чехии эвакуировали более десяти вокзалов и госучреждений – СМИ

15:36, 10 мая 2016
Мир
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Аноним заявил об установке взрывных устройств в Праге и других городах Чехии.

Чехия, Прага / Фото УНИАН

В чешскую полицию позвонил неизвестный, который заявил об установке взрывных устройств на Главном вокзале Праги, а также еще в 10 разных местах в Чехии. 

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Как сообщает Радио Прага, эвакуация была проведена в мэрии столицы Чехии, предполагается приостановка работы пражского вокзала, а также главных железнодорожных станций Пльзени и Пардубиц и администраций этих городов.

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