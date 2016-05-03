Министр обороны США анонсировал визит в Украину

Он также рассказал, что ранее уже встречался со своим украинским коллегой Степаном Полтораком и намерен развивать эти контакты, передает ТАСС.

"Их министр обороны (Степан Полторак - Ред.) очень хороший профессионал, - сказал глава Пентагона. - Я много работаю с ним, встречал его несколько раз в Европе и надеюсь поехать туда". При этом министр конкретных дат не назвал.

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Картер также напомнил, что США оказывают помощь Украине в подготовке и оснащении ее вооруженных сил по специальной программе, осуществляемой на Яворовском полигоне.

По его словам, Соединенные Штаты "подталкивают также своих европейских союзников к тому, чтобы они делали побольше в этом плане". "Думаю, что и мы, и Европа надолго сохраним партнерство с Украиной в области безопасности", - сказал американский министр.