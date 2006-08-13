Израильская операция на юге Ливана может завершиться в понедельник

Израильская наступательная операция против группировки "Хезболлах" на юге Ливана может завершиться уже в понедельник, заявила в субботу министр иностранных дел Ципи ЛИВНИ.

Министр отметила, что военные действия продолжаются по просьбе израильского командования, которое развернуло крупную операцию, утроив численность войск в Ливане.

Как передает радио «Свобода»,ранее в субботу начальник генштаба израильской армии Дан ХАЛУЦ не исключил, что боевые действия будут продолжаться еще неделю.

За субботу обе стороны конфликта понесли потери: убиты 7 израильских военнослужащих и около 20 мирных ливанцев.