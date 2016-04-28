Во Франции возобновились масштабные протесты против трудовой реформы (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, в четверг акции протеста привели к осложнениям в работе транспорта и отмене рейсов в аэропорту Орли к югу от Парижа.

Рабочие жгли шины на дорогах, заблокировав движение в некоторых частях страны, в то время как группы протестующих собрались в Париже и других городах для проведения уличных маршей с требованием к парламенту снять с рассмотрения законопроект о трудовой реформе, обсуждение которого планируется на следующей неделе.

Наиболее масштабные акции традиционно прошли в Париже, Марселе, Нанте и Лионе, где доходило до столкновений с полицией и задержаний протестующих.

При этом издание допускает, что 1 мая, наряду с традиционными митингами в честь Дня труда, противники трудовой реформы могут организовать еще более масштабные акции протеста.

Опрос общественного мнения, опубликованный BFM TV, свидетельствует о том, что около 80 процентов французов опасаются эскалации ситуации, несмотря на то, что Министерство труда Франции ранее сообщило о резком падении уровня безработицы.

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Как сообщал УНИАН, протесты против реформы трудового законодательства во Франции проходили и раньше.

Реформа, разработанная министром труда Франции Мириам Эль-Комри, дает возможность работодателям увеличивать количество рабочих часов и договариваться об оплате сверхурочных напрямую с сотрудниками, минуя профсоюзы. Также реформа предусматривает упрощение процедуры увольнения работников. В профсоюзах считают, что реформа, призванная, по словам властей, бороться с безработицей, на практике приведет, прежде всего, к ухудшению условий труда.