МИД Японии на встрече с Лавровым хочет обсудить вопрос Курильских островов

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в Токио, передает РИА "Новости".

"Проблема мирного договора это и есть проблема северных территорий", - цитирует слова министра агентство Киодо. В то же время Кисида отметил, что во время переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в пятницу "состоится дискуссия по японо-российским отношениям, включая проблему мирного договора".

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Сергей Лавров начинает в пятницу двухдневный официальный визит в Токио. Глава российской дипломатии обсудит с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой подготовку контактов на высшем уровне, перспективы заключения мирного договора, территориальный вопрос, а также необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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Глава японского МИД заявил во вторник, что "проблема мирного договора и есть ничто иное, как проблема северных территорий". В тот же день в интервью СМИ Японии, Китая и Монголии Сергей Лавров подчеркнул, что "тему мирного договора нельзя сводить к каким-то территориальным вопросам, тем более к территориальным претензиям хотя бы потому, что единственный документ, который был подписан и ратифицирован обеими сторонами - Совместная декларация 1956 года, - гласит, что стороны отказались от каких-либо претензий друг к другу, и ближайшей задачей является подписание мирного договора". Более того, Лавров отметил, что "упоминания о том, что на переговорах о мирном договоре будет рассматриваться территориальный вопрос, не существует".

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Отношения России и Японии омрачает нерешенный территориальный спор. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.