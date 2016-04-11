В Афганистане террорист-смертник атаковал автобус с новобранцами полиции, погибли 12 человек

Террорист в качестве мишени для нападения выбрал автобус, перевозивший новобранцев из академии полиции, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

По неподтвержденным данным, злоумышленник использовал рикшу для сокрытия взрывчатых веществ.

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Ранее боевики движения "Талибан" неоднократно нападали на полицию и органы власти в Джелалабаде.

Город Джелалабад является столицей провинции Нангархар, где два района находятся под контролем или, как минимум, под влиянием террористической группировки "Исламское государство".