Под сирийским Алеппо сбили военный самолет – правозащитники

В Сирии сбили военный самолет. Об этом в Twitter со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийскую Обсерваторию по правам человека сообщает AlArabiya.

Читайте такжеВ Сирии против армии Асада применили отравляющий газ

"Повстанцы сбили военный самолет на юге Алеппо", - говорится в сообщении.

#Breaking Syrian Observatory: rebels shoot down war plane south of Aleppo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 5, 2016

При этом не отмечается, о каких именно повстанцах идет речь. Кому принадлежал самолет пока тоже неизвестно.