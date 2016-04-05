Под сирийским Алеппо сбили военный самолет – правозащитники
13:37, 05 апреля 2016Мир
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На юге Алеппо был сбит военный самолет.
REUTERS
В Сирии сбили военный самолет. Об этом в Twitter со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийскую Обсерваторию по правам человека сообщает AlArabiya.
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"Повстанцы сбили военный самолет на юге Алеппо", - говорится в сообщении.
#Breaking Syrian Observatory: rebels shoot down war plane south of Aleppo— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 5, 2016
При этом не отмечается, о каких именно повстанцах идет речь. Кому принадлежал самолет пока тоже неизвестно.
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