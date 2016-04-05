Под сирийским Алеппо сбили военный самолет – правозащитники

13:37, 05 апреля 2016
Мир
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На юге Алеппо был сбит военный самолет.

REUTERS

В Сирии сбили военный самолет. Об этом в Twitter со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийскую Обсерваторию по правам человека сообщает AlArabiya.

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"Повстанцы сбили военный самолет на юге Алеппо", - говорится в сообщении.

При этом не отмечается, о каких именно повстанцах идет речь. Кому принадлежал самолет пока тоже неизвестно.

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