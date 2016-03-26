Министр юстиции Германии: страна давно является потенциальной целью для террористов

Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что страна уже продолжительное время является потенциальной целью для террористических атак, не стоит исключать возможности такого сценария.

"Германия давно является потенциальной целью для атак. Мы не можем рассчитывать на то, что международный терроризм обойдет Германию стороной. Никто не может гарантировать абсолютную безопасность в демократии", — сообщил Маас в интервью Saarbruecker Zeitung, передает РИА Новости.

Министр добавил, что силы безопасности страны делают все возможное, чтобы предотвратить негативное развитие событий.

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По словам Мааса, несмотря на серьезную ситуацию, причин для паники нет. Более того, нельзя поддаваться страху, чтобы не дать террористам почувствовать, что они достигли своей цели.

"Никакой террорист не может угрожать нашему свободному обществу, только мы сами. Мы не должны позволить себе разрушить наш стиль жизни", — заключил он.