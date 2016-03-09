Путин приравнял автопробеги к митингам, а палаточные городки - к пикетированию

Документ, вносящий изменения в статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», размещенна официальном портале правовой информации, передает Медуза.

Также президент РФ подписал закон, разрешающий участвовать в агитационных кампаниях только зарегистрированным кандидатам, и утвердил изменения в отдельные статьи законов о выборах и референдумах, в том числе касающиеся работы наблюдателей.

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Законопроект, приравнивающий автопробеги к митингам, а создание палаточных городков — к пикетированию, был подготовлен МВД РФ летом 2015 года. Проведение таких акций без санкции властей будет грозить гражданам штрафом до 300 тысяч рублей. За неоднократное нарушение закона о митингах предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы. В конце февраля 2016 года законопроект был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях.