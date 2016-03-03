Боевики ИГИЛ использовали 12-летнюю девочку для казни пленных женщин - Daily Mail

Массовое убийство женщин произошло вчера вечером в провинции Ниневия, на севере Ирака, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что девочка из огнестрельного оружия застрелила пленниц.

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"В тот вечер, 12 летняя девочка, которая принадлежала к так называемым ИГИЛ выполнила указ боевиков и убила пять женщин, в том числе врача, которая ранее отказалась лечить членов ИГ", - говорится в сообщении.

По данным издания, это - так называемаяе посвящение в свои круга, которое осуществляют террористы ИГ.

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