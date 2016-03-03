Боевики ИГИЛ использовали 12-летнюю девочку для казни пленных женщин - Daily Mail
16:54, 03 марта 2016Мир
3220
Боевики ИГИЛ использовали 12-летнюю девочку для убийства 5 пленных женщин, в том числе врача, которая отказалась лечить раненых боевиков.
REUTERS
Массовое убийство женщин произошло вчера вечером в провинции Ниневия, на севере Ирака, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что девочка из огнестрельного оружия застрелила пленниц.
Читайте такжеИГИЛ опубликовало очередное видео казни заложника малолетним джихадистом
"В тот вечер, 12 летняя девочка, которая принадлежала к так называемым ИГИЛ выполнила указ боевиков и убила пять женщин, в том числе врача, которая ранее отказалась лечить членов ИГ", - говорится в сообщении.
По данным издания, это - так называемаяе посвящение в свои круга, которое осуществляют террористы ИГ.
.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter