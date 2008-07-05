Франция выступила в защиту Индии и Китая

По мнению президента Франции Николя Саркози не включать страны с растущей экономикой, такие как Индия или Китай, в список участников саммита стран "Большой восьмерки" (G8) это "нечестно и немудро".

Н.Саркози заявил, что "все должны быть приглашены, если G8 хочет мира и развития" передает Associated Press. Он считает, что кроме стран с развивающейся экономикой Индии и Китая, на такой саммит должны приехать представители арабских, африканских и латиноамериканских государств.

Саммит глав государств G8 запланирован на 7-9 июля с.г. на острове Хоккайдо (Япония). С 1 января 2008 г. председательство в "Большой восьмерке" перешло от Германии к Японии, кроме них в G8 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Россия, полноценное включение которой в прежнюю "Большую семерку" первое время ставилось под сомнение, и формат именовался G7+1. Теперь наступает время G8+2?