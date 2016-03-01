Суд отклонил просьбу властей США взломать еще один iPhone

Об этом во вторник, 1 марта, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, данный iPhone фигурирует в уголовном деле, связанном с наркотиками, суть которого не раскрывается в интересах следствия. Власти пытались в судебном порядке получить доступ к информации, хранящейся на смартфоне преступника, с октября 2015 года.

Ранее суд в Калифорнии потребовал от Apple предоставить в распоряжении сотрудников ФБР специальное программное обеспечение, которое позволит им получить доступ к информации, хранящейся на другом айфоне.

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Напомним, ФБР требует от Apple разблокировать iPhone 5c Саеда Фарука, который вместе с женой устроил стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино, убив 14 человек. Власти до сих пор безуспешно пытаются считать информацию с этого смартфона.

Apple пытается оспорить это требование, хотя суд встал на сторону силовиков. В компании заявляют, что не имеют технической возможности разблокировать устройство и не собираются создавать механизм обхода защиты.