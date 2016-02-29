Войска Асада восстановили контроль над ключевой дорогой провинции Алеппо

Об этом сообщили в Сирийской группе мониторинга и Сирийское государственное телевидение, передает Reuters.

Отмечается, что бои между правительственными силами Сирии и боевиками ИГИЛ в указанном районе на данный момент продолжаются.

Государственное телевидение сообщает, что войска Асада проводят разминирование дороги, которая проходит через город Ханасер и является ключевой для контроля путей в районе Алеппо.

Читайте такжеСирийская оппозиция сообщила ООН о нарушении перемирия со стороны Асада и РоссииРанее УНИАН сообщал, что дорога с подконтрольных режиму Асада территорий к захваченным правительственными войсками высотами близ Алеппо была перерезана боевиками "Исламского государства".

Напомним, 12 февраля сирийская правительственная армия при поддержке лояльных отрядов "народного ополчения" установила контроль над рядом стратегически важных высот в провинции Алеппо.