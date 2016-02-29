В Японии аварийно остановлен реактор на одной из АЭС

09:16, 29 февраля 2016
Мир
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Четвертый реактор атомной электростанции "Такахама" в Японии остановлен из-за сбоя в работе электрооборудования.

REUTERS

Реактор остановился в автоматическом режиме, передает Би-би-си. Система охлаждения реактора при этом работает в штатном режиме, уточнил оператор АЭС, компания Kansai Electric Power.

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Реактор был перезапущен в воскресенье, 28 февраля, сегодня он начал вырабатывать электричество.

В марте 2011 года японская АЭС "Фукусима-1" серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами у берегов Японии.

Взрывы, вызванные сбоем в системе охлаждения, повредили четыре из шести реакторов. В радиусе 20 км от АЭС была установлена зона отчуждения.

В настоящее время японские власти намерены перезапустить 25 ядерных ректоров, несмотря на резкое неодобрение со стороны общественности. Для работы каждого из них операторам потребуется соблюдать новые, более жесткие меры безопасности.

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