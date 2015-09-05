В Японии открыли эвакуированный после аварии на "Фукусиме" город

Власти Японии в субботу отменили изданный в 2011 году указ об эвакуации города Нараха, расположенного в 20-километровой зоне АЭС "Фукусима-1".

Приказ об эвакуации был отменен с наступлением полуночи, что позволяет примерно 7400 жителям города вернуться в свои дома, сообщает Русская служба Би-би-си.

Однако лишь 10% жителей Нарахи, которым власти предложили начать подавать заявки на заселение еще в апреле, изъявили желание вернуться в город.

Читайте такжеВ Японии запущен первый реактор после аварии на Фукусиме

После отмены приказа об эвакуации Нарахи, подобные приказы остаются в силе еще в 9 префектурах.

В 2011 году АЭС "Фукусима-1" серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами у берегов Японии.