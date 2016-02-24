Туск: выход Великобритании из ЕС навсегда изменит Европу к худшему

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, выступая в Европарламенте, передает "ЕвроПравда". "ЕС будет уважать решение граждан Великобритании. Если большинство проголосует за то, чтобы выйти из Евросоюза - это то что случится", - подчеркнул он.

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"Однако это изменит Европу навсегда. И это изменение будет в худшую сторону", - отметил Дональд Туск.

Он также выразил надежду, что в случае, если Великобритания решит остаться в ЕС, Европарламент сделает все возможное, чтобы соглашение между страной и ЕС вступило в силу".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 февраля саммит Евросоюза принял решение о договоренности, которая должна предотвратить выхода Великобритании из состава ЕС. Стороны договорились о сделке, которая дает Великобритании специальный статус в ЕС.

Референдум относительно будущего членства Великобритании в Евросоюзенамечен на 23 июня 2016 года.