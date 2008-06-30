Абхазия завтра закроет границу с Грузией
14:05, 30 июня 2008Мир
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Заявление президента Багапша
Абхазия 1 июля закроет границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей БАГАПШ журналистам в Сухуми, где в понедельник утром произошли два взрыва, передает Газета.ru. «С завтрашнего дня грузино-абхазская граница будет закрыта», - сказал президент Абхазии.
С.БАГАПШ обвинил грузинские спецслужбы в причастности ко взрывам и отметил, что абхазские власти делают все, чтобы выявить причастных к происшествию.
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