Абхазия завтра закроет границу с Грузией

Абхазия 1 июля закроет границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей БАГАПШ журналистам в Сухуми, где в понедельник утром произошли два взрыва, передает Газета.ru. «С завтрашнего дня грузино-абхазская граница будет закрыта», - сказал президент Абхазии.

С.БАГАПШ обвинил грузинские спецслужбы в причастности ко взрывам и отметил, что абхазские власти делают все, чтобы выявить причастных к происшествию.